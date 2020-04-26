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Калейдоскоп
26 апреля 2020, 09:10

Медведь-интеллигент благородным воспитанием поразил пользователей YouTube

Скриншот из видео
Скриншот из видео

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересное видео разместил на своем YouTube-канале хозяин бурого медведя. Мужчина кормит его из рук яблоками.

Медведь - существо с достаточно непредсказуемым характером. Однако, известны случаи дружбы человека с этим диким зверем. Летчик Андрей Иванов написал в своем личном блоге, что нашел в 2015 году на аэродроме маленького медвежонка. Сейчас подросший Мансур (кличка зверя) очень дружелюбен со своим хозяином.

На видео зверь аккуратно откусывает яблоки небольшими кусочками прямо из рук Андрея. Пользователей восхитила "интеллигентность" медведя. Видео собрало много лайков и восторженных комментариев в адрес Мансура: "Очень культурно ест, аккуратно! Некоторые люди так не едят, как Мансик, воспитания не хватает", "Красные сладкие. А кушает Мансур очень красиво. В благородном обществе вырос", "Как аккуратно берет кусочки!".-0-

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