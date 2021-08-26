Медведь из Румынии в одном видео показал идеальный способ для релакса

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад друзья из Румынии поделились впечатляющими кадрами, которые восхитили сеть. Ролик разместили на YouTube.Парочка друзей отправились на экскурсию, а на обратном пути повстречали медведя. Благо, мишка не хотел плохого людям, а напротив, даже решил их просветить. На личном примере медведь в одном видео показала идеальный способ для релакса.Для этого лесной обитатель нашел удачный склон с высокой травой, который так удобно повторял кресло. Затем мишка уселся поудобнее и начала наслаждаться отдыхом, почесывая свою ногу. Этот момент люди записали на видео, а пользователи оказались в полном восторге. -0-