Медведь попал на видео, когда делал уморительную зарядку на природе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в одну из фотловушек в Приморском национальном парке "Земля леопарда" попал удивительный медведь, который устроил бодрую зарядку. Видео опубликовали на YouTube.

В ясный солнечный день мишка пришел к своему любимому камню, рядом с которым и установили камеру. Животное решило почесать спину и начало устраивать уморительную зарядку. Медведь потерся о камень и в какой-то момент заметил фотоловушку. Конечно, устройство вызвало интерес у местного обитателя и он попытался потрогать ее лапой. Камера падает, а за кадром слышится громкое дыхание медведя.

Ролик с уморительной зарядкой от медведя повеселил юзеров сети. Неудивительно, что кадры быстро посмотрели огромное число раз, а также люди поспешили оставить самые разнообразные комментарии. -0-