Медведь ворвался на рыбный завод в России

30 июля, Минск /Кирилл Пачковский/. Камеры видеонаблюдения запечатлели интересный случай на одном из рыбоперерабатывающих предприятий в Сахалинской области.
Кадры опубликовал местный портал ACTB. На видео можно увидеть, как в один из цехов забегает бурый медведь. По всей видимости, косолапый пришел на запах рыбы и собирался плотно покушать, однако, увидев толпу людей, решил отступить.
В свою очередь, работники завода не сразу поняли, что к ним в гости заглянул дикий бурый медведь. На какое-то время они оцепенели, но когда поняли, что перед ними опасный хищник, то бросились бежать.
К счастью, никто не пострадал и медведь мирно покинул территорию рыбзавода, но рабочие точно запомнят этот случай надолго. -0-
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