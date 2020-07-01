Медведи из Китая и России сошлись в схватке на границе - видео

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительные кадры удалось запечатлеть фотоловушке, которую установили в лесу неподалеку от российско-китайской границы. Видео было опубликовано в Instagram.

В ролике представлена запись с лесной тропы, где чаще всего проходят тигры. Эти животные передвигаются аккуратно и тихо, однако на этот раз в фотоловушку попали их "буйные соседи".

Примерно в десять часов вечера к камере в лесу подошли два медведя. Один из них пришел из Китая, а другой - из России. Недолго думая, животные сошлись в яростной схватке, из-за чего все вокруг оказалось в опасности. Косолапые изрядно перевернули окружающий "интерьер", а также повредили несколько камер.-0-