Медведица эпично сразилась с волками, чтобы спасти своих малышей - видео

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схватку мамы медведицы и стаи волков запечатлели на видео в парке Йеллоустоун. Кадры разместили в Facebook.

В ролике можно заметить, как медведица защищает двух своих детенышей от четырех волков. Сначала хищники преследуют косолапую семью, однако мама гризли решает прекратить погоню, останавливается и встает в полный рост. Тут волки и поняли, что выбрали не ту жертву.

Сначала животные ходят вокруг медвежат и их мамы, пытаясь всячески укусить, однако в скором времени медведица дает отпор, чем и напугала волков. Те поняли, что добычи у них сегодня не будет и оставили медвежат в покое.-0-