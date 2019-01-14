Меган Фокс изменилась до неузнаваемости

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанаты Меган Фокс не смогли узнать свою любимую актрису в новом образе. Об этом они пишут в комментариях под новыми фото Меган на странице фан-сообщества в Instagram.
Сообщается, что данные фото сделаны на съемках фильма "Чансари 15 сентября" в Республике Корея. В фильме Меган Фокс исполнит роль журналистки Маргариты Хиггинс.
"Чансари 15 сентября" - военная драма. Фильм расскажет об Инчхонской десантной операции, произошедшей 15 сентября 1950 года: высадке американского десанта в порту Инчхон и последующем сражении.-0-
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