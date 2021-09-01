Меган Фокс приковала внимание всех, когда прогулялась по улице в соблазнительном образе

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Меган Фокс попала в объектив камер папарацци в смелом наряде.

Знаменитость прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в соблазнительном образе, а снимки получились настолько привлекательными, что Меган Фокс позже разместила их у себя в Instagram. 35-летняя актриса приковала к себе внимание всех, ведь выбрала для выхода яркое зеленое боди с вырезом на животе, который слегка оголил ее грудь. Звезда дополнила образ сумочкой кислотного цвета и джинсовым нарядом.

Соблазнительный образ Меган Фокс никого не оставил равнодушным, ведь за непродолжительное время снимки в Instagram собрали огромное число лайков и массу восхищенных комментариев. -0-