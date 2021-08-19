Меган Фокс в нежном и мокром платье очаровала своей красотой Instagram

Знаменитость приняла участие в фотосъемке и примерила белое платье. Для пущего эффекта нежный наряд и волосы Меган Фокс намочили. Это создало очень соблазнительный образ, который и очаровал многочисленных фолловеров актрисы.











Звезда попозировала перед камерой в шикарном освещении, которое только подчеркнуло пикатный вид. Неудивительно, что кадры восхитили пользователей. Юзеры поспешили в комментариях оставить массу хвалебных отзывов, а сам пост быстро особрал миллионы лайков. -0-





Фото из Instagram



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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Меган Фокс недавно в Instagram поделилась привлекательными кадрами и восхитила сеть.