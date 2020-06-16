Меган Фокс застали с новым бойфрендом - фото

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слухи о новом романе голливудской актрисы Меган Фокс ходили давно, однако только недавно папарацци получили подтверждение, пишет Daily Mail.

Звезду кино запечатлели в момент, когда Меган покидала один из баров в Лос-Анджелесе с 30-летним певцом и актером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly. Парочка мило держалась за ручку, что отбросило все слухи в сторону.

Фото DailyMail

Напомним, Меган Фокс рассталась со своим мужем Брайаном Остином Грином. 18 мая пара официально разошлась, а уже через несколько дней актрису стали замечать в компании 30-летнего музыканта, который катал ее по городу.

Такие действия только подогрели слухи. Затем певец разместил в сети клип на свою песню Bloody Valentine, где пара слишком пикантно играла роли. Новое фото папарацци окончательно развело все слухи вокруг Меган Фокс.-0-