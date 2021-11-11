Меган Маркл появилась на публике в чересчур откровенном платье и заворожила всех

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе со своим супругом побывала на гала-вечере в Нью-Йорке, где своим внешним видом привлекла внимание фотографов. Об том пишет Town&Country .

Меган Маркл появилась на публике в чересчур откровенном платье, что заворожило многих участников концерта в честь Дня ветеранов в США и Дню памяти в Великобритании, а также подняло волну обсуждения в британских соцсетях. Герцогиня выбрала для выхода в свет красное платье с разрезом на бедре и глубоким декольте. Наряд подчеркнул красоту Меган Маркл, а различные аксессуары дополнили образ.

Меган Маркл заворожила всех, а вот британцы были удивлены чересчур смелому наряду, который нарушает все правила королевской семьи. Впрочем, большинство отзывов были только положительного характера. -0-

Фото Town&Country