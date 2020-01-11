Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с Disney и будет озвучивать мультипликационных персонажей, сообщает британская газета The Times.

Средства, заработанные Меган Маркл в Disney, перечислят благотворительной организации "Слоны без границ" (Elephants Without Borders), которая занимается защитой животных от браконьеров.

Как пишет Daily Mail, Меган Маркл сделала первую запись перед Рождеством, за шесть недель до официального визита в Канаду. Times указывает, что из-за этой сделки и других соглашений с компаниями королевская семья критиковала принца Гарри и Меган Маркл.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий.-0-