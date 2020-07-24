Меган Маркл и принц Гарри будут судиться с папарацци

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл обратились в суд с иском против папарацци, которые нарушили их личное пространство и сделали несколько снимков сына, об этом сообщает SKY News.

Пара с первого апреля отказались от привилегий королевской семьи и перестала выполнять обязанности. Позже принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес, где сейчас живут в частном доме.

В их исковом заявлении отмечается, что папарацци с помощью дронов и вертолетов сделали несколько снимков их малыша Арчи. Позже снимки принялись продавать. Некоторые самые наглые работники желтой прессы пролетали над домом пары всего в шести метрах и, причем, несколько раз в день.

Пара требует, чтобы они вернули все незаконно сделанные фотографии и впредь воздержались от деятельности, нарушающей неприкосновенность частной жизни. -0-