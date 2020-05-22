Меган Маркл и принц Гарри подарили друг другу необычные подарки на годовщину

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герцог и герцогиня Сассекские поздравили друг друга со второй годовщиной свадьбы необычными подарками, сообщает журнал People.

Знаменитая пара в честь второй годовщины обменялись различными романтическими подарками, в том числе необычными и уникальными хлопковыми изделиями.

Таким способом Меган Маркл и принц Гарри почитают традиции. На первый год, который называют бумажной свадьбой, Маркл нашла свадебную речь и поместила ее в рамку. Теперь она порадовала принца Гарри трогательным любовным посланием, а муж решил подарить букет роз и кольцо с бриллиантом.-0-