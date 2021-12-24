Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свою дочь

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли участие в новогодней фотосъемке для организации ветеранов Team Rubicon. Впрочем, не это приковало внимание многих людей.

В кадре знаменитости впервые показали свою дочь Лилибет "Лили" Диану Маунтбеттен-Виндзор. Принц Гарри держит на руках сына, а вот Меган Маркл подняла в воздух маленькую дочь. Фотография счастливой семьи привлекла внимание и восхитила многих пользователей сети. Герцог и герцогиня Сассекские таким способом поздравили всех с наступающими праздниками, а заодно и сообщили, что сделали пожертвование в пользу организации.

Напомним, Меган Маркл родила девочку 4 июня 2021 года. Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Девочка стала 11-й правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских. Сын Арчи родился в 2019 году.-0-