Меган Маркл показала подросшего сына и восхитила сеть – видео

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появилось новое видео с Меган Маркл и ее годовалым сыном Арчи. Ролик был опубликован в Instagram.

Видео разместила благотворительная организация SaveWithStories, которая помогает родителям и детям по всему миру. Пользователи сети тепло приняли новые кадры и принялись поздравлять малыша с днем рождения. Помимо этого, юзеры социальной сети отметили, как маленький Арчи похож на своего папу принца Гарри.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри несколько недель назад отказались от королевского статуса и переехали жить в Канаду. Как позже стало известно, звездные родители сделали это, чтобы уберечь своего ребенка от излишнего внимания прессы. -0-