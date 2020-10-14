Мексиканец приютил 300 бездомных животных, чтобы спасти их от урагана - фото

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Мексики Рикардо Пиментель стал настоящей звездой соцсетей, когда сделал поступок, достойный звания "человек".

На страну шел ураган "Дельта", скорость ветра которого достигала нескольких сотен километров в час. Его приют для животных, который он основал девять лет назад, вряд ли выстоял бы против урагана. Мужчина понял, что природная стихия будет без труда сносить хилые здания, поэтому принял решение сделать то, что в его силах.

Он приютил у себя дома около 300 бездомных животных. Примечательно, что кошки и собаки не "ругались", а как будто понимали, для чего они тут. Все животные вели себя спокойно и смогли благополучно пережить ночь, когда ураган проходил по региону. Разумеется, поступок Рикардо восхитил соцсети, а в адрес приюта стали поступать пожертвования. -0-