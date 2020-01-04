Мексиканец проехал 14 тыс. километров в компании "хороших мальчиков"

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Мексики Эдгардо Перрос шесть лет назад решил отправиться в путешествие по границе страны, но он не подозревал, чем это обернется, сообщает издание Bored Panda.

49-летний путешественник вместе с телегой поставил себе цель: обойти Мексику. Однако во время пути его приоритеты поменялись и теперь он стал настоящим примером для подражания среди людей.

Фото BoredPanda

На своем пути он дал обещание помогать всем нуждающимся, но бездомным собакам повезло больше. Мужчина за время своего шестилетнего путешествия стал помогать бродячим животным и уже успешно спас и пристроил в хорошие руки более 500 "хороших мальчиков".

К сожалению, на его пути попадались и те собаки, которым было уже невозможно помочь. Эдгардо проявлял милосердие и оставался с ними до самого конца. Теперь мужчину трудно не заметить на дороге. Он путешествует в окружении десятка собак, которые с ним временно, однако есть и те, кто с мужчиной уже более пяти лет.

Фото BoredPanda

Позади уже более 14 тысяч километров пути и еще 1432 впереди. За это время он помог сотням животных. Это путешествие изменило мужчину и теперь он точно знает, чем займется после длинной дороги. "Я не смогу жить, просто рассказывая о том, что однажды путешествовал по Мексике и помогал собакам. Теперь с ними я буду работать всегда", - рассказал путешественник.

Своими новостями Перрос делится на странице в Facebook, где его поддерживают тысячи людей, предлагая помощь и пожертвования, чтобы спасти как можно больше "хороших мальчиков". -0-