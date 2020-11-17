Мексиканские моряки записали на видео трогательное спасение лабрадора от наводнения

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные проливные дожди обрушились на Мексику, из-за чего во многих городах значительно поднялся уровень воды.

В связи с этим на помощь местным службам отправились мексиканские моряки, которые и записали на видео трогательное спасение четырехногого пострадавшего. Кадрами поделились на Facebook.

Несколько военных проплывали по затопленной улице, когда заметили лабрадора. Собака схватилась передними лапами за дом, пытаясь не утонуть. Люди быстро вытащили песика из воды, а он был и не против. После этого животное доставили на базу, отогрели и покормили. Теперь песик живет в полной безопасности и сухости. -0-