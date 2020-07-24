Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный актер Мел Гибсон стал одним из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание People.

Отмечается, что звезда кино перенес болезнь еще в апреле, однако предпочел об этом не распространяться. Актера положили в одну из больниц Лос-Анджелеса, где он прошел лечение.

64-летняя знаменитость провела в клинике неделю. Врачи помогли Мелу Гибсону и вскоре его выписали, однако популярный актер решил не испытывать судьбу дважды и теперь тщательно выполняет все рекомендованные меры безопасности. -0-