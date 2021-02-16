Мелани Гриффит 63 года, а она занимается в тренажерном зале словно девчонка - видео

Мелани Гриффит. Фото из социальных сетей
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мелани Гриффит является завсегдатаем тренажерного зала - видео и фото можно увидеть в ее личном Instagram-аккаунте.
Она активно следит за фигурой: спорт, питание, отдых. Результат работы мы видим по ее постам в социальной сети: селебрити выглядит очень молодой и стройной.
На свежем видео Мелани занимается на разных тренажерах, причем делает это ловко и энергично. Многие фолловеры написали, что она вдохновила их на начало спортивной жизни.-0-