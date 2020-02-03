Менеджер певицы МакSим рассказал о ее состоянии после госпитализации

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артистку Марину Абросимову, которая более известна под псевдонимом МакSим, госпитализировали 1 февраля.

Менеджер певицы Маргарита Соколова рассказала СМИ, что звезда приостанавливает свою творческую деятельность, а также поделилась информацией о состоянии здоровья певицы.

Отмечается, что у МакSим начались осложнения после автомобильной аварии, которая произошла в 2019 году. Менеджер сообщила, что певица страдает от головных болей и боли в ногах. Артистка прекращает свою музыкальную деятельность как минимум на год.

Напомним, музыкантку МакSим госпитализировали 1 февраля, а роковое ДТП произошло 13 апреля 2019 года по пути в аэропорт за рубежом. Причиной аварии стало пробитое колесо. Тогда артистка перенесла кратковременную потерю памяти. -0-