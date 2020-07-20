Меня кто-нибудь обслужит? Медведь забрался в отель на Аляске - видео

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными и интересными кадрами поделился мужчина из штата Аляска в США.

Он находился рядом с крупным местным отелем, когда увидел медведя. Животное скрылось за углом и мужчина не придал этому значения, однако только до того момента, как не увидел через дверь косолапого внутри здания.

Неизвестно, как мишка смог туда пробраться, однако мужчина включил камеру и отправился внутрь, чтобы предупредить работников и постояльцев гостиницы. К счастью, была глубокая ночь и в коридорах не было никого. Только медведь и мужчина, который пытался его вывести из отеля.

В какой-то момент автор ролика потерял из виду животное. Он уже собирался покинуть здание, однако на входе его ждал медведь. Через автоматические двери житель леса вышел на улицу и, по всей видимости, не хотел конфликта, поэтому, после небольшого крика, решил уйти. Никто не пострадал, а мужчина смог записать поистине впечатляющие кадры. -0-