Меня кто-нибудь обслужит? Пес из Швеции освоил колокольчик и теперь веселит всех вокруг (Видео)

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Швеции представила на YouTube любопытные кадры, которые повеселили сеть.

Женщина рассказала, что у нее есть питомица по кличке Фрида. Животное уже не первый год живет с людьми, поэтому освоило для себя несколько предметов. Причем, самым любопытным и забавным стал колокольчик, который хозяева установили рядом с миской для еды.

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Каждый раз, когда собака хочет перекусить, она вальяжно подходит к колокольчику, несколько раз звонит, а потом наблюдает за девушкой, так и намекая: "Меня кто-нибудь обслужит?". Очередной такой момент попал на видео и никого не оставил равнодушным. Неудивительно, что видео быстро собрало внушительное число просмотров. -0-