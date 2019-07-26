Мэр польского города объявил награду за рождение мальчика

26 июля, Минск /Кирилл Пачковский/. Необычная ситуация сложилась в поселке Мейсце-Оджаньске в Польше, сообщает The First News .

В городе уже более девяти лет не рождаются мальчики. Каждый год население поселка увеличивается, однако из детей на свет появляются только девочки.

Мэр принял решение бороться с этой проблемой весьма необычным способом. Глава города объявил награду, которую вручат той семье, которая первой родит сына. Кроме этого, планируется провести исследование, чтобы понять, происходило ли нечто подобное в этом регионе ранее.

"Я приехал сюда, женился на местной девушке, которая родила мне двух девочек. У соседа та же ситуация. Я хочу себе сына, но мне кажется это чем-то нереальным", - посетовал на судьбу глава бригады Томаш Голяш.

Интересно, но пожарная бригада поселка состоит из 24 женщин и восьми мужчин. Пока мэр города не раскрывает, какая награда ждет победителя, однако, по его словам, это того стоит. -0-