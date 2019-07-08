Мэрайя Кэри приняла участие в флешмобе, открыв бутылку только голосом

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Мэрайя Кэри приняла участие в флешмобе #bottlecapchallenge, который за несколько недель набрал популярность в интернете.

Артистка открыла бутылку только при помощи своих вокальных данных. Коротким видео, с подписью "Вызов принят!", она поделилась в своем Instagram.

На кадрах видно, как певица подносит палец к уху, а затем издает такой высокий звук, что крышка сама слетает с бутылки.

Флешмоб #bottlecapchallenge стартовал в конце июня. Его суть заключается в следующем: необходимо открутить пробку с бутылки ударом ноги, не дотрагиваясь до нее руками. Первым такой трюк проделал боец ММА из Казахстана Карен Пашикян. Позже к нему присоединились актеры Джейсон Стэтхэм и Донни Йен, борец Конор Макгрегор, музыкант Джон Майер, балерина Анастасия Волочкова и многие другие. -0-