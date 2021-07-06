Мертвые зоны в океане оказались источником парниковых газов

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа ученых обследовала так называемые мертвые зоны в океанах, чтобы установить их влияние на окружающую среду. Это области, практически лишенные кислорода, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Science Alert.

Такие зоны могут возникать по естественным причинам, когда погибшие организмы погружаются в толщу воды и потребляют кислород по мере разложения. Но они часто образуются после того, как в океан попадают сельскохозяйственные удобрения или сточные воды. Исследования показали, что количество таких зон растет: если в 1950-х годах их насчитывалось около 50 в прибрежных зонах, то сейчас не менее 500.

Ученые установили, что отложения, расположенные ниже мертвых зон, являются источниками закиси азота, также известной как веселящий газ (N2O). Газ выделяется в атмосферу, когда глубокие воды поднимаются к поверхности. Закись азота - парниковый газ, в 300 раз более мощный, чем углекислый. Кроме того, она обладает озоноразрушающим воздействием.

Ученые отправились на Бермудские острова, чтобы измерить выбросы N2O в нетронутых мангровых лесах. Оказалось, что донные отложения активно поглощают закись азота. Но при определенных условиях (например, если вода будет загрязнена промышленными стоками) они могут начать отдавать парниковый газ обратно в атмосферу.

Специалисты прогнозируют, что в будущем количество и площадь мертвых зон будут расширяться, а значит, возрастут и выбросы N2O. Это может значительно повлиять на климат планеты.-0-