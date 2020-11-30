Месси после своего гола почтил память Диего Марадоны (Видео)

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый футболист из Аргентины Лионель Месси в матче против футбольного клуба "Осасуны" один из своих забитых мячей посвятил памяти Диего Марадоны.

Двух гениальных футболистов связывает не только происхождение, а также игра за сборную Аргентины и один клуб. Именно поэтому после забитого гола Месси снял свою футболку "Барселоны". Под ней красовалась майка клуба "Ньюэллс Олд Бойз". С 1993 по 1994 год в этой команде играл Марадона, а Лионель Месси является воспитанником этого клуба.

Messi's celebration in tribute to Maradona ❤️pic.twitter.com/W9qmWcY2qM — MessiTeam (@Lionel10Team) November 29, 2020

Также Месси удалось с 2008 по 2010 год поиграть в сборной Аргентины под руководством Диего Марадоны. -0-