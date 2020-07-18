Месть за крекеры! Чайка утащила сумочку после отказа людей поделиться едой - видео

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две девушки из Великобритании отправились прохладным днем на прогулку. В какой-то момент одна из них смогла записать дерзкое ограбление. Этими кадрами она поделилась в YouTube.

В подписи к ролику девушка рассказала, что общалась вместе с подругой и кушала крекеры. К ним подлетела чайка, которая тоже захотела лакомство, однако местные жительницы ей отказали. Тогда птица улетела, но вернулась чуть позже.

Чайка решила не оставлять без внимания отношение людей к себе и придумала месть. Она аккуратно приземлилась в стороне и начала потихоньку подходить к девушкам. В один миг чайка схватила сумочку жадины и попыталась скрыться.

Так выходной день для британки превратился в погоню за птицей. Позже выяснилось, что свою сумку женщине все же получилось вернуть, однако, как та призналась, теперь она всегда будет угощать птиц крекерами.-0-