Metallica названа самой успешно гастролирующей группой всех времен

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская метал-группа Metallica названа самой успешно гастролирующей в мире. Благодаря гастролям коллектив заработал $1,4 млрд с 1982 года, сообщает английский музыкальный журнал New Musical Express .

Исследование, проведенное компанией Pollstar, показало, что за годы существования Metallica выступила в 48 странах, побывав на всех континентах, включая Антарктиду. На концерты группы за это время были проданы 22,1 млн билетов. Благодаря этим показателям Metallica обгоняет такие известные коллективы, как Guns N' Roses, AC/DC и многие другие.

Комментируя результаты исследования, барабанщик группы Ларс Ульрих отметил, что, по его мнению, лучшие годы Metallica еще впереди. "Наша лучшая песня еще не записана", - сказал он.

В настоящее время Metallica находится в мировом турне WorldWired Tour, на его концерты уже реализованы 4,1 млн билетов.

Pollstar - компания, которая освещает гастрольную деятельность музыкантов на основе информации от агентов, менеджеров и спонсоров, организующих концерты. Основана в 1981 году, штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе.-0-