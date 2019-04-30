Метеорит упал на дом в Коста-Рике

30 апреля, /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Метеорит упал на крышу одного из домов в Коста-Рике, сообщает портал Qcostarica .

Небесное тело упало на дом в кантоне Сан-Карлос еще 23 апреля, однако о том, что это был метеорит, стало известно только сейчас.

Специалисты из Университета Коста-Рики считают, что возраст метеорита может составлять около 4,56 млрд лет. Для подтверждения этой информации необходимо провести дополнительные исследования.

В состав космического тела входят кремний, железо и магний. Вес обнаруженного фрагмента составляет чуть больше 1 кг.

По словам исследователей, это первый случай падения метеорита на Коста-Рике.

Местные жители сообщили, что в день падения космического тела они наблюдали в небе яркую вспышку света.-0-