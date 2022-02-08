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Калейдоскоп
08 февраля 2022, 05:05

Метеоролог вышла в эфир с маленькой соведущей и очаровала сеть (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересная и милая история произошла с метеорологом из США, когда та была вынуждена работать из дома. Кадры публикует Inside Edition.

Женщина по имени Ребекка из-за пандемии была вынуждена вести прогноз погоды из дома, однако не могла оставить свою годовалую дочь. Тогда девушка решила не изобретать велосипед и начала эфир с грудной дочерью на руках. Казалось, что многих юзеров подобное зрелище могло выбить из колеи, однако эфир получился очень милым и познавательным.

С первых секунд малышка приковала все внимание к себе, и уже никто из зрителей не слушал прогноз погоды. Необычная программа очаровала и впечатлила юзеров, что помогло Ребекке и ее маленькой соведущей прославиться в сети. Неудивительно, что запись прогноза погоды в соцсетях собрала огромное число просмотров и массу восхищенных комментариев.-0-

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