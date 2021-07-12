Мэтт Деймон рассказал о своем самом грандиозном провале в жизни

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый американский актер Мэтт Деймон недавно признался в интервью, что отверг роль, которая могла принести ему баснословное состояние. Слова звезды приводит издание Deadline.

В разговоре с журналистом Мэтт Деймон поделился историей, которая с ним произошла в начала двухтысячных. Актер отметил, что он отказался сыграть главную роль в маленьком фильме под названием "Аватар", где ему предлагали в качестве гонорара 10 процентов от сборов.

Мэтт Деймон отказался, а после сильно об этом пожалел. Он признался, что это решение стало для него самым грандиозным провалом в жизни. Дело в том, что "Аватару" Джеймса Кэмерона принадлежит первое место по сборам в мире. С 2009 года фильм собрал $2 798 579 794, обогнав даже фильм "Мстители: Финал". -0-