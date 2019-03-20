Международный день счастья: 5 простых упражнений, чтобы стать счастливым

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во всем мире отмечается Международный день счастья. Профессор психологии из Йельского университета США Лори Сантос утверждает: для того, чтобы стать счастливым, человеку нужно тренироваться точно так же, как музыкантам и спортсменам надо упражняться для того, чтобы преуспеть в своем деле, пишет BBC .

Курс Лоры Сантос "Психология и счастливая жизнь" считается самым популярным за всю историю Йельского университета, в прошлом году на него записалось рекордное число студентов - 1,2 тыс. "Чувство счастья не приходит само по себе, надо учиться испытывать его, - говорит Лори Сантос. - Наука доказала, что для достижения счастья надо прилагать сознательные усилия, а это непросто и требует времени".

Профессор психологии разработала пять простых упражнений для того, чтобы стать счастливым.

1. Составление списка жизненных удач

Лори Сантос предлагает студентам в течение недели каждый вечер записывать в дневник события, которые заставляют их чувствовать, что день прожит не напрасно. Таким образом возникает список вещей, за которые человек благодарит судьбу. Профессор утверждает, что студенты, которые регулярно выполняют такое упражнение, действительно чувствуют себя счастливее.

2. Продолжительный крепкий сон

Всем известно, что продолжительный сон улучшает настроение и снижает риск депрессии. Для достижения ощущения счастья, считает Лори Сантос, необходимо спать по восемь часов каждый день в течение недели. По словам профессора, эта цель оказалась самой труднодостижимой для ее студентов.

3. Медитация

Профессор рекомендует не менее 10 минут в день проводить в медитации. Она говорит, что в студенческие годы медитация помогала ей справляться со стрессом. На своем курсе Лори Сантос знакомит студентов с результатами исследований, которые подтверждают то, что медитация и другие приемы концентрации внимания повышают уровень счастья.

4. Регулярное общение с близкими и родственниками

На языке психологии общение с близкими называется здоровыми межперсональными отношениями и социальными связями. Если они присутствуют в жизни человека, то шансы на ощущение благополучия значительно возрастают.

По мнению профессора, надо просто жить моментом и стараться прочувствовать ценность общения с близкими людьми, а также важность того, что личное время уделяется самым важным людям в жизни. "Мы часто связываем понятие благосостояния с количеством денег, - говорит Лори Сантос. - Однако научные данные показывают, что на самом деле важно то, сколько времени у нас есть".

5. Отсутствие зависимости от соцсетей

Социальные сети порождают ложное ощущение счастья, утверждает Лори Сантос. Для достижения счастья очень важно противостоять этому и как можно меньше времени проводить в интернете. "Последние данные свидетельствуют, что люди, которые регулярно используют соцсети, не столь довольны жизнью, как люди, которые менее активно пользуются ими", - говорит профессор.

Генеральная Ассамблея ООН приняла 28 июня 2012 года резолюцию 66/281 о провозглашении 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness). В документе подчеркивается, что стремление к счастью является одной из основополагающих целей человечества.-0-