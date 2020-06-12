Мгновенная реакция полицейского спасла малышу жизнь – видео

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чудесное спасение запечатлели камеры наружного видеонаблюдения в городе Хабаровске.

Сотрудник полиции ехал по улице, когда на встречной полосе столкнулись иномарка и микроавтобус. Водитель второго развернулся не по правилам. От удара автобус начал ездить кругами. В этот момент из транспорта на асфальт выпал трехлетний ребенок.

Полицейский выскочил из авто и убрал малыша с проезжей части до того, как микроавтобус сделал круг. Своей мгновенной реакцией мужчина спас ребенку жизнь. Полиция проводит расследование аварии. -0-