Microsoft вернет легендарную скрепку-помощника

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Microsoft заявила о том, что вместе с новой порцией смайлов для своих офисных продуктов вернется и знаменитая скрепка. Об этом сообщает издание Medium.

Дизайнеры Microsoft адаптировали для новых офисных программ более 1300 смайлов и добавили новые. Не смогли создатели эмодзи перебороть свою ностальгию, поэтому вместе с набором вернется и помощник "Скрепыш" (Clippit).

Этот образ запомнился многим юзерам софта от Microsoft, поэтому о возвращении заявили еще 14 июля в Twitter. Тогда в аккаунте компании появилось сообщение о том, что Microsoft вернет "Скрепыша" в качестве эмодзи, если запись соберет более 20 тысяч лайков. Неудивительно, что через пару дней под постом было уже более 160 тысяч отметок "нравится". -0-