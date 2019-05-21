МИД Чехии высказался об избрании Брэндона Старка королем Вестероса

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Чехии в своем аккаунте в Facebook выразил официальную позицию относительно избрания Брэндона Старка королем Вестероса.

В заявлении, приуроченном к выходу заключительной серии "Игры престолов", чешский МИД приветствует назначение правителя Семи Королевств.

"Министерство иностранных дел приветствует окончание давней гражданской войны в Вестеросе. Мы рассматриваем избрание Брэндона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения", - говорится в публикации.

По данным канала HBO, 20 мая премьеру финальной серии "Игры престолов" посмотрели порядка 19,3 млн человек, что является рекордом для сериалов подобного жанра.-0-