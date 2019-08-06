Мигрант покусал собаку и полицейского в Германии

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители попытались днем второго августа задержать приезжего мужчину в городе Ротвайлер, сообщает издание
В момент задержания он покусал сначала сотрудника полиции, а затем и служебную собаку. Инцидент произошел на фестивале, где посетители мероприятия стали жаловаться на агрессивного мужчину. Правоохранители попытались задержать его, однако мигрант решил так просто не сдаваться.
К нему на помощь пришел 22-летний товарищ. Он на мгновение отвлек женщину-полицейского. В этот миг мужчина решил воспользоваться моментом, укусил правоохранителя и бросился бежать. Скрыться ему не удалось, за ним в погоню отправилась служебная собака. Ей удалось остановить злоумышленнника, однако тот успел несколько раз укусить животное.
В конечном итоге, агрессивного мигранта доставили в полицейский участок, где ему предъявили обвинения в нападении и сопротивлении полиции. Что стало причиной такого поведений - пока неизвестно.-0-
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