"Миграцию" надувных матрасов запечатлели на видео в США

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители американского штата Колорадо стали свидетелями уникального явления, которое сами же и организовали, сообщает
Как рассказали очевидцы, несколько десятков человек собрались посмотреть кино под открытым небом. Они запаслись едой, освободили вечер и принесли надувные матрасы. Однако планы спутала буря, которая неожиданно для всех налетела на город.
Люди спрятались в укрытиях, однако забыли забрать надувные матрасы, которые взлетели в воздух из-за сильных порывов ветра. Несколько владельцев попытались словить свое имущество, однако это мало чем помогло.
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