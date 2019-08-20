"Миграцию" надувных матрасов запечатлели на видео в США

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители американского штата Колорадо стали свидетелями уникального явления, которое сами же и организовали, сообщает Mashable .

Как рассказали очевидцы, несколько десятков человек собрались посмотреть кино под открытым небом. Они запаслись едой, освободили вечер и принесли надувные матрасы. Однако планы спутала буря, которая неожиданно для всех налетела на город.

Люди спрятались в укрытиях, однако забыли забрать надувные матрасы, которые взлетели в воздух из-за сильных порывов ветра. Несколько владельцев попытались словить свое имущество, однако это мало чем помогло.