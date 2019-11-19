Михаил Боярский намерен завершить свою карьеру и уйти со сцены

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Михаил Боярский хочет покинуть большую сцену и завершить творческий путь, об этом он рассказал телеканалу НТВ .

Артист сообщил, что намерен уйти на пенсию и больше времени проводить с внуками. Помимо этого, музыкант добавил, что он уже достаточно старый и немощный человек. Кроме этого, он заявил, что уже добился больших успехов на своем творческом пути и не намерен изменять фирменному стилю, только чтобы поддерживать популярность.

Завершить творческую карьеру Михаил Боярский намерен в преддверии своего 70-летнего юбилея, который пройдет 26 декабря, однако, по словам артиста, он хочет, чтобы этот день быстрее прошел, так как не любит дни рождения. -0-