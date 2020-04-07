Михаил Галустян избавился от бороды и запустил челлендж

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский юморист Михаил Галустян поделился в Instagram новым видео, которое впечатлило подписчиков звезды.

Шоумен решил запустить челлендж под названием #меняйсядома. Для этого Галустян пошел на кардинальные перемены и решил сбрить свою длинную бороду. В этом ему помогли дочери.

После небольших манипуляций, Михаил Галустян показал результат преображения, который впечатлил многомиллионную армию поклонников. В комментариях люди отметили, что артист помолодел на 10-20 лет, а другие начали шутить, что Галустян вернулся к своему знаменитому персонажу Димону из шоу "Наша Russia".

"Помолодел лет на 10", "Димон, ты ли это?", "Мишке снова 20", - написали пользователи Instagram. Менее чем за сутки пост собрал несколько тысяч восторженных отзывов.-0-