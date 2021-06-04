Михаил Галустян стал гостем популярного YouTube-шоу и поджег себя

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский комик и актер Михаил Галустян пришел в гости на YouTube-шоу "Что было дальше" и жестко разыграл всех присутствующих.

Артист решил разнообразить выпуск и поджег себя после того, как предложил комикам рассказать финал вымышленной ситуации. Галустян попросил участников шоу рассказать ему будущий исход истории, которая только будет через год. По сценарию, знаменитость отправится на "Евровидение" в образе Супер Жорика.

На сцене конкурса в конце выступления он расстегивает рубашку, достает зажигалку и поджигает волосы на своей груди. Все это Галустян продемонстрировал на себе, чем, мягко говоря, удивил всех присутствующих в студии YouTube-шоу "Что было дальше?". -0-