Михаил Жванецкий прекращает концертную деятельность

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатель Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность из-за возраста. Об этом ТАСС сообщил его представитель Олег Сташкевич.

"Михаил Михайлович покинул сцену, он закрыл передачу, он объявил, что возраст не позволяет, он не хочет [выходить на сцену]", - сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос о самочувствии сатирика, Сташкевич сказал, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком".

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В свое время, круто изменив трудовую биографию, Михаил Михайлович взялся за перо и стал писать монологи и миниатюры.

Жванецкий давно стал писателем, которого цитируют как классика. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил сатирика орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.-0-