Миксер творит чудеса: блогерша в TikTok раскрыла секрет потрясающего кофе - видео

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети были удивлены, узнав, что приготовить очень вкусный кофе в домашних условиях оказалось совсем просто.

Блогерша из TikTok показала лайфхак, как с помощью миксера создать потрясающий напиток не хуже, чем в кофейнях.

На видео девушка кладет в стакан две чайные ложки растворимого кофе и три чайные ложки сахара, затем она взбивает все в течение нескольких минут.

С помощью миксера блогерше удалось добиться потрясающего результата - в стакане образовалась очень густая пена, в которую затем останется добавить немного молока, и напиток будет готов.-0-