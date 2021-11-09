Мила Йовович очаровала всех своим видом на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе (Фото)

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Мила Йовович отправилась на модное мероприятие, а результатом поделилась в Instagram.
Знаменитость посетила благотворительный вечер в Лос-Анджелесе, где ее сопровождала дочь Эвер. Девушки затмили и удивили всех вокруг, ведь их было довольно сложно отличить друг от друга. Для выхода в свет звезда выбрала необычное красное платье, украшенное черным принтом в виде сердец. Впрочем, дочь милы Йовович Эвер предпочла куда более классический образ, примерив черную юбку и светлую блузку.
Образ красавиц получился впечатляющим и сразу после публикации снимков в Instagram в адрес Милы Йовович посыпались хвалебные комментарии. За короткое время запись собрала массу восторженных отзывов и сотни тысяч лайков. -0-