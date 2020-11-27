Мила Йовович поделилась трогательными кадрами первых шагов своей дочери

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса представила в Instagram очень трогательный ролик, который пришелся по вкусу многим юзерам.

В кадре запечатлена звезда экрана и ее восьмимесячная маленькая дочь. Мила Йовович держит в руках мяч, а малышка за всем этим наблюдает. В какой-то момент девочка, которую назвали Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон, тоже хочет взять игрушку.

Ребенок начинает делать первые шаги и успешно доходит до мамы, которая невероятно счастлива. Видео получилось очень трогательным и неудивительно, что пользователи оказались в полном восторге. Юзеры посмотрели кадры сотни тысяч раз и оставили множество восхищенных комментариев. -0-