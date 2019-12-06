Мила Йовович рассказала, почему она набрала 22 килограмма

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Мила Йовович поделилась со своими поклонникаи в Instagram свежим фото. На снимке актриса позирует с животом внушительных размеров, а в подписе к посту размышляет о своем положении и набранных во время беременности 22 килограммах.

По словам Милы Йовович, для ее положения - это нормально. Кроме этого, актриса рассказала фолловерам, что ребенок появится на свет весной. Это будет уже третья девочка в семье 43-летней актрисы и режиссера Пола Андерсона.

Пара уже воспитывает двух малышек в возрасте четырех и двенадцати лет.-0-

Фото из Instagram