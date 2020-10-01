Милая девушка занимается спортом каждый день, но ее внешность удивит любого - фото

Ли Джин Со. Фото из Instagram

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Южной Кореи по имени Ли Джин Со удивляет всех вокруг своей внешностью, однако дело далеко не в милом лице.

Жительница Сеула - фитнес-тренер и модель, которая прославилась в сети благодаря своей физической форме. Девушка увлекается спортом и в какой-то момент начала завоевывать награды, вот только среди бодибилдеров.

Люди всегда оказываются в противоречивом состоянии, когда видят накаченное тело Ли Джин Со, ведь даже самый крепкий мужчина может позавидовать таким мышцам.

Впрочем, неординарная внешность милой девушки из Южной Кореи привлекла к себе внимание и на ее аккаунт в Instagram подписаны около 100 тысяч человек. -0-