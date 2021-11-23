Милая дружба пса и енота умилила множество юзеров сети (Видео)

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube интересные кадры, которые растрогали пользователей сети.

Девушка решила представить миру своих двух питомцев, которые уже давно стали лучшими друзьями. Для этого американка выбрала момент, когда животные отдыхали на веранде, и включила камеру. В итоге женщине удалось запечатлеть милую дружбу собаки по кличке Тоби и енота.

Удивительно, но питомцы знают друг друга очень давно. Лесной обитатель появился в доме девушки еще совсем крохотным, однако уже через пару месяцев стал лучшим другом домашнего пса. Дружба животных умилила сеть, ведь за короткое время кадры посмотрели огромное число раз. -0-