Милая Женя! Как изменилась маленькая звезда "Сватов" София Стеценко

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный сериал "Сваты" привлек внимание многих зрителей и собрал вокруг себя большое число поклонников.

Люди с удовольствием смотрят каждую серию и с нетерпением ждут нового сезона. Изменился не только сюжет картины, но и актеры. В том числе и София Стеценко, которая исполнила на экране роль маленькой Жени Ковалевой в третьем и четвертом сезоне.

Милая Женя уже перестала быть малышкой и сильно изменилась. Стоит отметить, что только в лучшую сторону. Впрочем, невероятное преображение актрисы можно проследить в ее Instagram, а комментарии говорят сами за себя - "милая очаровашка". -0-

Актер Александр Феклистов пролил свет на судьбу седьмого сезона "Сватов" Популярный сериал может вновь вернуться на экраны в этом году, если только в творческий процесс не вмешаются неотложные обстоятельства.